Valditara porta al G20 la voce degli studenti | L’istruzione vera leva per lo sviluppo La scuola del futuro si fonda su rispetto e responsabilità LETTERA

Valditara porta al G20 la voce degli studenti | L'istruzione vera leva per lo sviluppo La scuola del futuro si fonda su rispetto e responsabilità

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha mantenuto l’impegno assunto durante il NextGen AI – Summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola, svoltosi a Napoli dall’8 al 13 ottobre 2025, portando all’attenzione del G20 Istruzione di Skukuza, in Sudafrica, il documento elaborato dagli studenti dei 40 Paesi partecipanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

