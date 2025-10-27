Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto telefonicamente a Timeline su Sky Tg24 per ribadire che è "assolutamente falso" che il governo abbia "vietato l'educazione sessuale a scuola". "L'educazione alla conoscenza del corpo umano e delle funzioni riproduttive, dello sviluppo puberale, dei rischi realtivi alle malattie sessualmente trasmissibili, sono tutti argomenti previsti nei programmi scolastici" e dunque "obbligatori" spiega il ministro. "Si parte dalla scuola dell'infanzia, con le differenze sessuali tra uomo e donna", precisa Valditara. E rivendica: "Nei nuovi programmi scolastici per la prima volta noi abbiamo introdotto anche l'educazione alle relazioni e all'empatia". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Valditara a Sky TG24: "Non abbiamo vietato l'educazione sessuale a scuola"