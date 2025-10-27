Vacherot Rinderknech e Auger-Aliassime | gli alleati di Jannik Sinner per il ritorno al n1

Dopo aver battuto Alexander Zverev in finale all'ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner si presenta al via del Masters 1000 di Parigi 2025 con l'obiettivo di conquistare il titolo e provare a riprendersi la leadership del ranking mondiale. Una missione complicata ma non impossibile sulla carta, anche alla luce del sorteggio e dello stato di forma dei vari giocatori coinvolti in questa sfida a distanza per la vetta della classifica ATP in attesa delle Finals di Torino. Sinner è fino a prova contraria il giocatore più forte al mondo sul veloce indoor (ha una striscia aperta di 21 successi consecutivi al coperto in match ufficiali), quindi ha le carte in regola per centrare il bersaglio grosso e volare a quota 11.

