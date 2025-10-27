Vaccino Covid virostar Pregliasco nel 2021 | Non inocularsi vuol dire imboscarsi soldati venivano fucilati se non andavano in guerra - VIDEO

Pregliasco se l'è presa con chi non voleva somministrarsi il vaccino Covid, un gesto che significherebbe "imboscarsi, come succede in guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante nella guerra rispetto al fatto di dover. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, virostar Pregliasco nel 2021: "Non inocularsi vuol dire imboscarsi, soldati venivano fucilati se non andavano in guerra" - VIDEO

