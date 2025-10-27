Vaccino Covid De Vita | Pregliasco ammette finanziamenti da Big Pharma affermazione arrogante che conferma gravi dubbi su conflitti d' interesse - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il chirurgo e primario all’Istituto Nazionale dei Tumori "Regina Elena" di Roma ha pubblicato un video nel quale parla dell'audizione in commissione d'inchiesta Covid del virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha dichiarato di aver "incassato denaro" da Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, B&L, Li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid de vita pregliasco ammette finanziamenti da big pharma affermazione arrogante che conferma gravi dubbi su conflitti d interesse video

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, De Vita: "Pregliasco ammette finanziamenti da Big Pharma, affermazione arrogante che conferma gravi dubbi su conflitti d'interesse" - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

vaccino covid de vitaEffetti non avversi. I vaccini a mRNA contro Covid allungano la vita ai pazienti oncologici - Lo studio retrospettivo dei ricercatori dell'Università di Texas e Florida pubblicato su Nature. Si legge su huffingtonpost.it

vaccino covid de vitaVaccini anti Covid, “quelli a mRna potenziano l’immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone” - 19 potenziano l'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti con melanoma e tumore al polmone, aumentando la sopravvivenza. Secondo ilfattoquotidiano.it

vaccino covid de vitaTumori: vaccino anti-Covid mRNA attiva risposta immunitaria - Uno studio dell'Università della Florida e del MD Anderson Cancer Center pubblicato su Nature apre la strada a un possibile vaccino "universale" ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid De Vita