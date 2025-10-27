Vaccino Covid De Vita | Pregliasco ammette finanziamenti da Big Pharma affermazione arrogante che conferma gravi dubbi su conflitti d' interesse - VIDEO
Il chirurgo e primario all’Istituto Nazionale dei Tumori "Regina Elena" di Roma ha pubblicato un video nel quale parla dell'audizione in commissione d'inchiesta Covid del virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha dichiarato di aver "incassato denaro" da Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, B&L, Li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
