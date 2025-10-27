Va a camminare in montagna con il figlio e scompare | si cerca da un giorno Gianna Mino
Un donna di 64 anni è dispersa da ieri 26 ottobre in zona Montesinaro di Piedicavallo, in provincia di Biella. Era uscita per una camminata con il figlio poi però si erano separati. Dovevano ritrovarsi all'auto ma lì la donna non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Va a camminare in montagna con il figlio e scompare: si cerca da un giorno Gianna Mino - Un donna di 64 anni è dispersa da ieri 26 ottobre in zona Montesinaro di Piedicavallo, in provincia di Biella. Si legge su fanpage.it
Bruno De Zolt Ponte, esce per un giro in bici in montagna e non rientra: il cadavere ritrovato dal figlio (in forza al Soccorso Alpino) - È morto così, vicino a casa, nella natura di quella Val Visdende che tanto amava, Bruno De Zolt Ponte, 82 anni compiuti a marzo. Lo riporta ilmessaggero.it