Usi il gestore password del tuo browser? Potresti pentirtene

Il gestore password nel browser è comodo e veloce, ma può anche trasformarsi in un rischio silenzioso. Scopri perché la soluzione “più facile” non è sempre la più sicura; qual è invece il sistema più “sicuro”? Con gli innumerevoli account e password che utilizziamo ogni giorno, salvare le password nei browser come Chrome, Safari, Edge ecc. offrono grande comodità e sicurezza migliorata ma ci sono alternative migliori e ancora più sicure. I gestori delle password di terze parti, sono molteplici sul mercato, sono in grado di svolgere lo stesso lavoro dei browser ma con funzionalità ulteriori e, ancora più importante, più sicure. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Usi il gestore password del tuo browser? Potresti pentirtene

