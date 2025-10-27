Use Rosa niente da fare Le Foxes picchiano duro Continua la serie nera

Giussano 62 Use Rosa 56 AUTOCENTER ARESE FOXES: Nikolova 11, Olajide 6, Diotti 15, Valensin 12, Szajtauer 8, Valli 9, Fiorese n.e., Colico, Pallavicini, Merli 1. All.: Sacchi. USE ROSA SCOTTI: Logoh 8, Lussignoli 9, Antonini 2, Vente 14, Rylichova 9, Ruffini 9, Ianezic 2, Ndiaye 1, Casini, Manetti 2. All.: Cioni. Arbitri: Caneva di Collegno e Turello di Rivalta di Torino Parziali: 11-16; 28-25; 48-42. LISSONE (MB) – Terza sconfitta consecutiva per l’ Use Rosa, che cade anche sul campo del Foxes Giussano. Se stavolta la difesa, tutto sommato tiene, è l’attacco che fa acqua con solo il trenta per cento campo ed il ventisette per cento dalla lunga distanza, davvero troppo poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

