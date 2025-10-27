Use Empoli batte San Miniato Soviero e Cipriani in spolvero L’Etrusca capitola nel derby

Use Empoli 85 San Miniato 67 USE COMPUTER GROSS: Ciano 5, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 2, Cipriani 16, Sakellariou 17, De Leone 2, Marini, Tosti 4, Soviero 24, Paluzzi 15, Regini. All.: Valentino. LA PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO: Ermelani 4, Zaccagna, Camara, Bellachioma 14, Mele 25, Scardigli, Iacopini, Capozio 2, Granchi 13, Baldares, Cravero 9, Pedroni. All.: Martelloni. Arbitri: Cirinei di Pisa e Pulica di Perugia. Parziali: 21-7; 44-14; 58-44. EMPOLI – Altra prestazione da incorniciare per l’Use Computer Gross, che al Pala Sammontana fa suo il derby contro San Miniato. Una partita mai in discussione, che gli empolesi ‘azzannano’ fin dalle prime battute, concedendo appena 7 punti nel primo e secondo quarto e toccando anche il +30 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Use Empoli batte San Miniato. Soviero e Cipriani in spolvero. L’Etrusca capitola nel derby

