Usa l’Ice ha arrestato un giornalista britannico critico di Israele

Il giornalista e analista politico britannico Sami Hamdi è stato arrestato domenica mattina all’aeroporto internazionale di San Francisco dall’Ice, l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione. Secondo il Council on American-Islamic Relations (Cair), si tratta di una misura di ritorsione per le sue critiche a Israele nel contesto della guerra a Gaza, espresse durante un tour di conferenze negli Stati Uniti. In un comunicato, l’associazione ha definito la detenzione «un affronto alla libertà di parola» e chiesto il suo rilascio immediato. La portavoce del Dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin, ha confermato il fermo su X: «Il suo visto è stato revocato, ed è in custodia dell’Ice in attesa di rimpatrio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

