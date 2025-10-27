Usa e Cina verso la fine della guerra dei dazi | raggiunta un’intesa preliminare sul commercio

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un’intesa preliminare su un nuovo quadro di accordo commerciale che potrebbe porre fine, o quantomeno ridimensionare, la lunga guerra dei dazi avviata durante la presidenza di Donald Trump. L’annuncio è arrivato al termine dei colloqui svoltisi a Kuala Lumpur, in Malesia, tra i capi negoziatori delle due delegazioni. Il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer ha dichiarato che le parti stanno lavorando “agli ultimi dettagli di un accordo che i leader potranno esaminare e decidere se concludere insieme” in occasione dell’atteso incontro tra Trump e Xi Jinping, previsto nei prossimi giorni in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Usa e Cina verso la fine della guerra dei dazi: raggiunta un’intesa preliminare sul commercio

