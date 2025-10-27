Usa Dipartimento Giustizia invia controlli federali in California e New Jersey per trasparenza in seggi elettorali Newsom | Eccesso di potere
I due Stati a guida democratica ospiteranno, il prossimo 4 novembre, una tornata elettorale con obiettivi diversi: in New Jersey si voterà per il prossimo governatore, in California il voto riguarderà la nuova fisionomia del Congresso di Stato Osservatori federali inviati negli Stati democrat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno annunciato l'arresto di oltre 30 persone, tra cui il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e il giocatore dei Miami Heat, Terry Rozier - facebook.com Vai su Facebook
Donald #Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Lo riferiscono fonti informate al New York Times. La situazione non ha eguali nella storia americana poiché Trump è stato in - X Vai su X
Usa, la richiesta mostruosa di Trump: 230 milioni di dollari di risarcimento al Dipartimento di Giustizia - Donald Trump sta chiedendo al dipartimento di Giustizia della sua amministrazione un risarcimento di 230 milioni di dollari per le cause federali che ... Scrive iltempo.it
Media: "Trump chiede al dipartimento di Giustizia 230 mln per le cause contro di lui" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Media: 'Trump chiede al dipartimento di Giustizia 230 mln per le cause contro di lui' ... Riporta tg24.sky.it
«Trump chiede a Giustizia 230 milioni per cause contro di lui» - Secondo il New York Times Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico ... Segnala ilsole24ore.com