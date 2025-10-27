Usa Dipartimento Giustizia invia controlli federali in California e New Jersey per trasparenza in seggi elettorali Newsom | Eccesso di potere

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025

I due Stati a guida democratica ospiteranno, il prossimo 4 novembre, una tornata elettorale con obiettivi diversi: in New Jersey si voterà per il prossimo governatore, in California il voto riguarderà la nuova fisionomia del Congresso di Stato Osservatori federali inviati negli Stati democrat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

