Usa-Cina Trump in Asia | cosa c’è davvero sul tavolo con Xi

Tokyo, 27 ottobre 2025 – Il viaggio asiatico di Donald Trump corre verso il suo vero banco di prova: il bilaterale di giovedì con Xi Jinping in Corea del Sud. Le tappe in Malesia e Giappone preparano il terreno a un confronto che vale più del tradizionale giro di vetrine. E’ infatti il primo contro tra i due presidenti dopo la ri-elezione di Trump, con i due che non s’incrociano dall’ormai lontano 2019. E rispetto a 6 anni fa, il mondo è cambiato. Obiettivo immediato: congelamento della guerra commerciale. Washington ha minacciato tariffe al 100% su alcune categorie a partire dal 1° novembre. Il framework in discussione mira a bloccare l’escalation reciproca e a coprire quattro capitoli: terre rare, componentistica per l’elettronica, standard di accesso al mercato, dossier TikTok. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

