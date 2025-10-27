USA-Cina tregua commerciale a Kuala Lumpur

Usa e Cina, nelle persone dei rispettivi presidenti Trump e Xi Jinping, si sono incontrati in Malesia. Sul tavolo un accordo sui dazi, sulle terre rare e su Tik Tok. Il Mattino ne scrive nell’edizione odierna del quotidiano meridionale. Usa e Cina a Kuala Lumpur. USA e Cina hanno aperto un dialogo in Malesia. Scrive Il Mattino: “un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e Xi Jinping. In due giorni di negoziati a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, le delegazioni dei due Paesi hanno messo a punto un’intesa che congela la minaccia di nuovi dazi americani del 100 per cento e apre spiragli sui dossier caldi: terre rare cinesi, soia americana e. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - USA-Cina, tregua commerciale a Kuala Lumpur

