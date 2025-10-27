Usa-Cina stabilizzare la rivalità è possibile Parola della Rand Corporation

It.insideover.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivalità Usa-Cina si può stabilizzare e da competizione egemonica senza regole può essere ricondotta nell’alveo di un confronto strutturato e, soprattutto, con pieno riconoscimento delle ambizioni reciproche. Parola nientemeno che della Rand Corporation, uno dei maggiori pensatoi strategici americani, che ha pubblicato a metà ottobre una ricerca dal titolo emblematico: Stablizing the US-China Rivalry. La Rand: il dialogo Usa-Cina è possibile e auspicabile. Un paper, quello del think tank statunitense, invita a pensare come Washington e Pechino possano far sì che “un certo grado di modus vivendi debba necessariamente far parte della relazione” e “ciascuna parte accetti la legittimità politica essenziale dell’altra”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

usa cina stabilizzare la rivalit224 232 possibile parola della rand corporation

© It.insideover.com - Usa-Cina, stabilizzare la rivalità è possibile. Parola della Rand Corporation

Contenuti che potrebbero interessarti

Usa-Cina, si concretizza una tregua: Trump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su Tiktok - Il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo cinese Xi Jinping sembrano pronti a fare qualche concessione in nome di una tregua tra le due superpotenze. Lo riporta milanofinanza.it

Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale' - La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Stabilizzare Rivalit224