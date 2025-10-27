Usa-Cina stabilizzare la rivalità è possibile Parola della Rand Corporation

La rivalità Usa-Cina si può stabilizzare e da competizione egemonica senza regole può essere ricondotta nell’alveo di un confronto strutturato e, soprattutto, con pieno riconoscimento delle ambizioni reciproche. Parola nientemeno che della Rand Corporation, uno dei maggiori pensatoi strategici americani, che ha pubblicato a metà ottobre una ricerca dal titolo emblematico: Stablizing the US-China Rivalry. La Rand: il dialogo Usa-Cina è possibile e auspicabile. Un paper, quello del think tank statunitense, invita a pensare come Washington e Pechino possano far sì che “un certo grado di modus vivendi debba necessariamente far parte della relazione” e “ciascuna parte accetti la legittimità politica essenziale dell’altra”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

