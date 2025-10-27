Usa-Cina stabilizzare la rivalità è possibile Parola della Rand Corporation
La rivalità Usa-Cina si può stabilizzare e da competizione egemonica senza regole può essere ricondotta nell’alveo di un confronto strutturato e, soprattutto, con pieno riconoscimento delle ambizioni reciproche. Parola nientemeno che della Rand Corporation, uno dei maggiori pensatoi strategici americani, che ha pubblicato a metà ottobre una ricerca dal titolo emblematico: Stablizing the US-China Rivalry. La Rand: il dialogo Usa-Cina è possibile e auspicabile. Un paper, quello del think tank statunitense, invita a pensare come Washington e Pechino possano far sì che “un certo grado di modus vivendi debba necessariamente far parte della relazione” e “ciascuna parte accetti la legittimità politica essenziale dell’altra”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dalla Cina al mondo: i vantaggi della nuova apertura per una crescita condivisa La Quarta Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del PCC, dopo aver deliberato, ha approvato la "Proposta del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulla formul - facebook.com Vai su Facebook
Non solo terre rare: la domanda americana di batterie, per data center e stabilizzazione della rete, è soddisfatta in misura decisiva dalla Cina, che ha una leadership mondiale inarrivabile e che ora intende limitare fortemente l'export, anche a rischio di creare - X Vai su X
Usa-Cina, si concretizza una tregua: Trump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su Tiktok - Il presidente statunitense Donald Trump e il suo omonimo cinese Xi Jinping sembrano pronti a fare qualche concessione in nome di una tregua tra le due superpotenze. Lo riporta milanofinanza.it
Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale' - La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". Secondo ansa.it