Usa-Cina accordo su dazi TikTok fentanyl esportazioni di terre rare e acquisti di soia di Pechino Bessent | No tariffe al 100%

L'accordo dovrà solo essere formalizzato, giovedì prossimo è in programma l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping Gli Usa e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare su diversi dossier: dazi, TikTok, fentanyl, terre rare e soia. In ordine, sul primo tema il Segretario del Tesoro Usa Sco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa-Cina, accordo su dazi, TikTok, fentanyl, esportazioni di terre rare e acquisti di soia di Pechino, Bessent: "No tariffe al 100%"

News recenti che potrebbero piacerti

Cina e Usa si avviano a un accordo commerciale, anche se la tensione tra i due Paesi resta alta. Pechino ha applicato restrizioni più severe sulle esportazioni di terre rare. In risposta, Trump ha minacciato ulteriori dazi sulle importazioni cinesi ? https://l.euro - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Cina: accordo su terre rare e soia. Stop ai dazi al 100% per Pechino, intesa sulla vendita di TikTok - X Vai su X

Stati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi: cosa succede ora - Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli ... Da fanpage.it

DAZI: Colloqui Usa-Cina su terre rare, si prospetta tregua dazi Trump e Xi - Di seguito gli aggiornamenti sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e sulle contromisure dei Paesi colpiti: 7,30 - Segnala msn.com

Usa-Cina, accordo sui dazi nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ... ilmessaggero.it scrive