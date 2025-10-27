Usa-Cina accordo su dazi TikTok fentanyl esportazioni di terre rare e acquisti di soia di Pechino Bessent | No tariffe al 100%

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accordo dovrà solo essere formalizzato, giovedì prossimo è in programma l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping Gli Usa e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare su diversi dossier: dazi, TikTok, fentanyl, terre rare e soia. In ordine, sul primo tema il Segretario del Tesoro Usa Sco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa cina accordo su dazi tiktok fentanyl esportazioni di terre rare e acquisti di soia di pechino bessent no tariffe al 100

© Ilgiornaleditalia.it - Usa-Cina, accordo su dazi, TikTok, fentanyl, esportazioni di terre rare e acquisti di soia di Pechino, Bessent: "No tariffe al 100%"

News recenti che potrebbero piacerti

usa cina accordo daziStati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi: cosa succede ora - Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli ... Da fanpage.it

usa cina accordo daziDAZI: Colloqui Usa-Cina su terre rare, si prospetta tregua dazi Trump e Xi - Di seguito gli aggiornamenti sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e sulle contromisure dei Paesi colpiti: 7,30 - Segnala msn.com

usa cina accordo daziUsa-Cina, accordo sui dazi nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Accordo Dazi