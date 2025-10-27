USA 2028 | Newsom sta valutando la possibilità di candidarsi

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato che sta valutando la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali USA 2028. Newsom sta valutando la possibilità di candidarsi a USA 2028 Il governatore della California Gavin Newsom ha affermato, in un’intervista alla CBS, che sta valutando la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028. Ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

