Urso | A Bruxelles serve un cambio di passo Lavoriamo per cancellare le follie del green deal
“Serve un cambio di passo a Bruxelles, un’offensiva contro l’impostazione ideologica del Green Deal che sta condizionando la crescita e la competitività del nostro continente. Serve agire ora”, ha spiegato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che poi ha aggiunto: “L’Italia chiede di agire per un’Europa che coniughi transizione e crescita. Solo con politiche industriali concrete, che valorizzino la neutralità tecnologica e le specificità produttive di ogni Paese, l’Europa avrà un futuro nello scenario internazionale”. Nonostante le convinzioni dei pasdaran dell’ambientalismo, “ci confortano le aperture della presidente von der Leyen sulla scelta di accelerare la revisione del regolamento sugli standard di emissione di Co2 per le autovetture, come noi avevano chiesto già lo scorso anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
