Urla e schiamazzi a Villa Spada | Chiudete i cancelli di notte

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche i residenti di via Saragozza hanno dovuto fare i conti la malamovida nel week end appena trascorso. E il malcontento corre sui social. "Ma cosa succede a Villa Spada il sabato sera? Sembra un rave party", chiede un utente del gruppo Facebook ’ Residenti in Saragozza fuoriporta’. Il problema, come segnalano in diversi, è che sabato notte all’ingresso di Villa Spada c’erano decine se non centinaia di ragazzi e ragazzini, compresi i soliti ’maranza’, che, a suon di urla e schiamazzi, tenevano svegli i residenti della zona. "Avevamo le serrande abbassate e gli infissi di nuova generazione chiusi – racconta una cittadina – ma abbiamo sentito schiamazzi e urla che sembravano da stadio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

