Urago d’Oglio precipita da un cestello | gravissimo operaio di 25 anni
Urago d'Oglio (Brescia), 27 ottobre 2025 - Nuovo gravissimo incidente sul lavoro in Lombardia. E’ accaduto questa mattina poco prima della 11.30 a Urago d'Oglio in via Padana Superiore nella sede delle Trafilerie Gnutti. Un momento della manifestazione nell'ambito dello sciopero nazionale dei sindacati, CGIL e UIL a piazza del Popolo, Roma, 17 novembre 2023. ANSAFABIO CIMAGLIA (casco, caschi, morti, lavoro, incidenti, simbolica) La caduta. Un operaio di 25 anni, al momento non è chiaro se dipendente dell’azienda o di un'esterna, riporta l’Areu, è precipitato da un cestello da un’altezza stimata circa 3 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
