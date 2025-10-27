Uragano Melissaa rischio 1,6 mln bimbi

17.45 L'uragano Melissa, categoria 5 (massimo livello) sta attraversando i Caraibi: venti a 260Kmh, piogge,inondazioni improvvise e catastrofiche hanno messo a rischio almeno 1,6 milioni di bambini. Emerge dalle stime dell'Unicef. Impatto violento su Giamaica, Haiti, Cuba e Repubblica Dominicana. Danni enormi. L'Unicef contribuisce a rafforzare le capacità nazionali di anticipare e rispondere alle emergenze legate al clima e di fornire servizi ai bambini. Negli ultimi 10 anni, 11 milioni di persone, 4 milioni bimbi, sono state colpite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

