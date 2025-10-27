Uragano Melissa un mostro che fa tremare i Caraibi Paura in Giamaica | Non c' è posto che possa sfuggire all' ira di questa tempesta

Roma, 27 ottobre 2025 – L' uragano Melissa è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta rafforzando mentre punta sulla Giamaica e altre isole, con i meteorologi che prevedono inondazioni e hanno sollecitato i residenti a cercare riparo. Almeno quattro i morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge e frane. La tempesta di categoria 4 si sta muovendo a un ritmo lento il che causa preoccupazione perché le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni difficili per molto più tempo rispetto un uragano che passa più velocemente. Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, durante un briefing ha definito quella provocata dall'uragano Melissa una "situazione molto preoccupante" parlando di precipitazioni "da 50 a 75 centimetri di pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

