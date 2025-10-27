Uragano Melissa un mostro che fa tremare i Caraibi Paura in Giamaica | Non c' è posto che possa sfuggire all' ira di questa tempesta
Roma, 27 ottobre 2025 – L' uragano Melissa è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta rafforzando mentre punta sulla Giamaica e altre isole, con i meteorologi che prevedono inondazioni e hanno sollecitato i residenti a cercare riparo. Almeno quattro i morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge e frane. La tempesta di categoria 4 si sta muovendo a un ritmo lento il che causa preoccupazione perché le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni difficili per molto più tempo rispetto un uragano che passa più velocemente. Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, durante un briefing ha definito quella provocata dall'uragano Melissa una "situazione molto preoccupante" parlando di precipitazioni "da 50 a 75 centimetri di pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «L’URAGANO MELISSA METTE IN ALLARME I CARAIBI: VENTI OLTRE I 150 KM/H» - X Vai su X
Meteo: Giamaica in allerta a causa dell'arrivo dell'uragano Melissa; il Video Sky - facebook.com Vai su Facebook
Uragano Melissa: Jamaica in Allerta per Piogge Torrenziali e Rischi di Alluvioni - La Giamaica si prepara ad affrontare l'uragano Melissa, una tempesta di categoria 4, con avvisi di evacuazione e chiusura degli aeroporti. notizie.it scrive
L’uragano Melissa verso la Giamaica: si temono conseguenze catastrofiche - Il “mostro” tropicale avanza e acquista una potenza sempre maggiore: è già di categoria 3, l’impatto con la terraferma potrebbe essere devastante ... Da unionesarda.it
L'occhio dell'uragano incombe sul Mar dei Caraibi: ecco Melissa dal satellite - Le immagini satellitari hanno mostrato l'uragano Melissa muoversi sul Mar dei Caraibi, trasformandosi in un uragano di categoria 4 diretto verso Giamaica e Cuba. Si legge su msn.com