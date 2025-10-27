Uragano Melissa un mostro che fa tremare i Caraibi Paura in Giamaica | Non c' è posto che possa sfuggire all' ira di questa tempesta

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ottobre 2025 – L' uragano Melissa  è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta rafforzando mentre punta sulla Giamaica e altre isole, con i meteorologi che prevedono inondazioni e hanno sollecitato i residenti a cercare riparo. Almeno quattro i morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge e frane. La tempesta di categoria 4 si sta muovendo a un ritmo lento il che causa preoccupazione perché le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni difficili per molto più tempo rispetto un uragano che passa più velocemente. Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, durante un briefing ha definito quella provocata dall'uragano Melissa una "situazione molto preoccupante" parlando di precipitazioni "da 50 a 75 centimetri di pioggia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

uragano melissa un mostro che fa tremare i caraibi paura in giamaica non c 232 posto che possa sfuggire all ira di questa tempesta

© Quotidiano.net - Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta"

Altre letture consigliate

uragano melissa mostro faUragano Melissa: Jamaica in Allerta per Piogge Torrenziali e Rischi di Alluvioni - La Giamaica si prepara ad affrontare l'uragano Melissa, una tempesta di categoria 4, con avvisi di evacuazione e chiusura degli aeroporti. notizie.it scrive

uragano melissa mostro faL’uragano Melissa verso la Giamaica: si temono conseguenze catastrofiche - Il “mostro” tropicale avanza e acquista una potenza sempre maggiore: è già di categoria 3, l’impatto con la terraferma potrebbe essere devastante ... Da unionesarda.it

uragano melissa mostro faL'occhio dell'uragano incombe sul Mar dei Caraibi: ecco Melissa dal satellite - Le immagini satellitari hanno mostrato l'uragano Melissa muoversi sul Mar dei Caraibi, trasformandosi in un uragano di categoria 4 diretto verso Giamaica e Cuba. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Mostro Fa