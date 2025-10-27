Uragano Melissa Starlink in soccorso dei Caraibi isolati Garantiamo internet

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ottobre 2025 - Quando la terra trema o il mare si scatena, la prima rete a crollare è quella dei telefoni. Ma non quella orbitale. L’ uragano Melissa, salito alla temibile categoria 5, ha devastato i Caraibi con venti fino a 260 chilometri orari e mareggiate di quattro metri. Haiti conta già vittime e dispersi, la Giamaica ha chiuso porti e aeroporti, Cuba teme di essere la prossima. In mezzo a questo scenario apocalittico, la rete satellitare Starlink di Elon Musk garantirà la connessione indispensabile per coordinare i soccorsi e mantenere vivi i collegamenti con le autorità locali. Secondo Lauren Dreyer, vicepresidente delle operazioni commerciali di Starlink, i tecnici dell’azienda sono “in stretto contatto con le squadre di emergenza e i funzionari di protezione civile di Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

uragano melissa starlink in soccorso dei caraibi isolati garantiamo internet

© Quotidiano.net - Uragano Melissa, Starlink in soccorso dei Caraibi isolati. “Garantiamo internet”

Altre letture consigliate

uragano melissa starlink soccorsoUragano Melissa, Starlink in soccorso dei Caraibi isolati. “Garantiamo internet” - In mezzo a questo scenario apocalittico, la rete satellitare Starlink di Elon Musk garantirà la connessione indispensabile per coordinare i ... Da quotidiano.net

uragano melissa starlink soccorsoUragano Melissa, rete satelliti Starlink supporta i soccorritori - La rete di comunicazione satellitare Starlink, creata da Elon Musk, sta supportando i funzionari addetti alle emergenze e le squadre di risposta rapida dei paesi dell'area caraibica colpiti dall'uraga ... Scrive ansa.it

uragano melissa starlink soccorsoL'uragano Melissa raggiunge forza 5, allerta massima in Giamaica: «Tempesta catastrofica, rischi inimmaginabili» - La sua potenza è aumentata rapidamente, raddoppiando la sua intensità nel fine settimana e ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Starlink Soccorso