Roma, 27 ottobre 2025 - Quando la terra trema o il mare si scatena, la prima rete a crollare è quella dei telefoni. Ma non quella orbitale. L’ uragano Melissa, salito alla temibile categoria 5, ha devastato i Caraibi con venti fino a 260 chilometri orari e mareggiate di quattro metri. Haiti conta già vittime e dispersi, la Giamaica ha chiuso porti e aeroporti, Cuba teme di essere la prossima. In mezzo a questo scenario apocalittico, la rete satellitare Starlink di Elon Musk garantirà la connessione indispensabile per coordinare i soccorsi e mantenere vivi i collegamenti con le autorità locali. Secondo Lauren Dreyer, vicepresidente delle operazioni commerciali di Starlink, i tecnici dell’azienda sono “in stretto contatto con le squadre di emergenza e i funzionari di protezione civile di Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uragano Melissa, Starlink in soccorso dei Caraibi isolati. “Garantiamo internet”