Uragano Melissa massima allerta nei Caraibi | la Giamaica si prepara al peggio

Melissa raggiunge la categoria 5, venti fino a 256 kmh. L'uragano Melissa ha aumentato rapidamente la propria potenza, raddoppiando la sua intensità nel fine settimana e raggiungendo la categoria 5, il livello più alto sulla scala di intensità degli uragani. Secondo il National Hurricane Center (NHC), Melissa è ora in grado di generare venti fino a 256 chilometri orari, una forza devastante che potrebbe provocare danni senza precedenti. Le previsioni indicano che l'impatto diretto sulla Giamaica avverrà nella mattinata di martedì 28 ottobre, e il fenomeno potrebbe diventare l'uragano più potente mai registrato sull'isola.

