Uragano Melissa la Giamaica apre 881 rifugi | Usateli è di gravità storica

La tempesta ha raggiunto la categoria 5, il livello più alto della scala Saffir-Simpson. Le autorità hanno ordinato evacuazioni. Già quattro morti tra Haiti e Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uragano Melissa, la Giamaica apre 881 rifugi: "Usateli, è di gravità storica"

