Roma, 27 ottobre 2025 – L’ uragano tropicale Melissa si sta spostando sui Caraibi a un ritmo di circa tre chilometri all’ora, più lento della velocità media di una persona che cammina, a riprova di una tendenza delle tempeste atlantiche che preoccupa non poco gli esperti: meno questi fenomeni atmosferici vanno veloci, maggiori sono le probabilità di violente precipitazioni alluvionali, con tutti i rischi e i disagi che ne conseguono. Acque bollenti e venti deboli: la combo micidiale. Le tempeste tropicali sono fenomeni potenti che vengono influenzate da altri sistemi meteorologici, come la presenza di un fronte freddo o una flessione della corrente a getto, nella determinazione della velocità o della direzione di spostamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uragani sempre più lenti (e devastanti): perché Melissa è la tempesta perfetta