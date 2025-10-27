Uomo intossicato e portato in ospedale dopo l' incendio divampato in cucina

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nel quartiere Sacra Famiglia, a Verona, per un piccolo incendio divampato in un'abitazione, nel quale è rimasta intossicata una persona.L'allarme, da parte di alcuni residenti della zona, è giunto alla centrale operativa poco dopo le 10.30 ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Trento, incendio in una palazzina a Fiera di Primiero: intossicato un uomo di 92 anni - X Vai su X

+++'+++ Morto un uomo di 54 anni a Monreale, intossicato dal fumo di un incendio - facebook.com Vai su Facebook

Fumo e fiamme all'interno di un appartamento: momenti di paura, un uomo di 92 anni intossicato trasportato in ospedale - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella tarda serata di ieri e che hanno visto un uomo di 92 anni essere ricoverato in ospedale dopo aver respirato del fumo. Segnala ildolomiti.it

Riempie la casa di gas, trovato priva di sensi sul divano: 28enne rianimato e portato in ospedale - Un uomo di 28 anni è stato salvato in extremis dal suicidio grazie al tempestivo intervento dei carabinieri: è accaduto questa notte a Maddaloni, cittadina della provincia di Caserta. Secondo fanpage.it

Grave incidente in monopattino nella notte a Lissone: uomo trasportato d’urgenza in ospedale - Un uomo in monopattino è rimasto coinvolto in un sinistro lungo viale della Repubblica intorno alle 3. Lo riporta ilgiorno.it