Un uomo di 32 anni è stato accoltellato e ora si trova in gravissime condizioni all’ ospedale Maggiore di Parma. È accaduto nel pomeriggio di domenica, 26 ottobre, a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Secondo la prima ricostruzione l’aggressore sarebbe l’ex compagno della fidanza. La vittima è stata raggiunta da una decina di coltellate al collo e all’addome ed è stato trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale ed è in prognosi riservata. Dopo la violenza, l’aggressore sarebbe fuggito a bordo di un’auto. Si è poi fermato in zona isolata di Lusurasco, lungo la strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato e si è suicidato dando fuoco all’auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uomo accoltella il compagno dell’ex fidanzata, poi si toglie la vita: la vittima è in gravi condizioni