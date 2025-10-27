Uomini e Donne registrazione 27 ottobre | Flavio bacia due corteggiatrici

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 27 ottobre. Il tronista Flavio bacia due corteggiatrici. Arrivano le ultime anticipazione della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 27 ottobre. In questa puntata ampio spazio a entrambi i troni, con solo Cristiana assente nel dating show di Canale 5. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 27 ottobre: Flavio bacia due corteggiatrici

