Uomini e Donne Martina traditrice? Lei sbotta e svela perché ha lasciato Ciro

Continua a far discutere la storia tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo settimane di gossip e segnalazioni, la situazione è esplosa sui social, dove la ex tronista ha deciso di rompere il silenzio. Accusata da molti utenti di aver tradito Ciro con Gianmarco, Martina ha reagito con fermezza, spiegando finalmente cosa è accaduto davvero e perché la relazione con Ciro è finita. Uomini e Donne, Martina De Ioannon: dalla poltrona rossa alla bufera social. Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stato tra i più seguiti e discussi della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina traditrice? Lei sbotta e svela perché ha lasciato Ciro

News recenti che potrebbero piacerti

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Uomini e Donne, Ciro Solimeno: “Ecco l’unica cosa che ho sbagliato nel rapporto con Martina” - Nell’ultimo periodo il gossip è stato monopolizzato dal triangolo composto dall’ex tronista Martina De Ioannon e dai suoi ex corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Si legge su isaechia.it

Uomini e donne, retroscena su Gianmarco e Martina: 'Lui si è trasferito a casa di lei' - Alessandro Rosica sostiene che, al momento, Gianmarco vivrebbe con Martina nella stessa casa che lei ha condiviso con Ciro fino a poco tempo fa ... Secondo it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta: “Non ho tradito nessuno, bisogna accettare di…” - Tiene banco la storia che riguarda i protagonisti dell'ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne Martina De Ioannon, Ciro Sol ... Riporta isaechia.it