Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Altre letture consigliate

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Nel novembre 1842 decine di uomini, donne e bambini ridotti in schiavitù scattano all’alba da Webbers Falls, nel Territorio Indiano. Chiudono in casa i sorveglianti, prendono cavalli e fucili e puntano a sud: il Messico, dove la schiavitù è illegale. Non è una f - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: dopo replica lui attacca/ “Non è intelligente” - Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: lui sogna di fare l'opionionista, lei replica poi lui attacca: "Non è intelligente" Uomini e Donne, Tina Cipollari replica piccata: ... ilsussidiario.net scrive

Uomini e donne, Mario flirta con Isabella e Cinzia: Gemma è disperata - Nuovi frequentazioni per il cavaliere e intanto la Galgani crolla davanti alle telecamere dicendo di sentirti mortificata solo perchè lei prova dei sentimenti ... Riporta today.it

"Non vi voglio più vedere!”, Maria De Filippi caccia una coppia a Uomini e Donne - Le nuove puntate di Uomini e Donne, registrate lunedì 20 ottobre, promettono emozioni e veri e propri colpi di scena. Scrive notizie.it