Uomini e Donne Ciro Solimeno d' accordo con un utente | Ecco cosa hai sbagliato con Martina De Ioannon

Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha messo un like al commento di un utente che ha voluto dire la sua in merito alla sua storia d'amore ormai finita con Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno d'accordo con un utente: "Ecco cosa hai sbagliato con Martina De Ioannon"

Scopri altri approfondimenti

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F Vai su Facebook

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Uomini e Donne, Ciro Solimeno d'accordo con un utente: "Ecco cosa hai sbagliato con Martina De Ioannon" - Ciro Solimeno, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha messo un like al commento di un utente che ha voluto dire la sua in merito alla sua storia d'amore ormai finita con Martina De Ioannon. Segnala comingsoon.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon rompe il silenzio: “Non ho tradito nessuno” - Nell'ultimo periodo di sta parlando molto della sfera sentimentale di Martina De Ioannon, soprattutto dopo che l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex ... Secondo ilsipontino.net

Uomini e Donne, Ciro Solimeno: “Ecco l’unica cosa che ho sbagliato nel rapporto con Martina” - Nell’ultimo periodo il gossip è stato monopolizzato dal triangolo composto dall’ex tronista Martina De Ioannon e dai suoi ex corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Scrive isaechia.it