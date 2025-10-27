Uomini e Donne Ciro si sbilancia sull’errore commesso con Martina | il gesto

Ciro Solimeno continua a sbilanciarsi sui social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essere tornato single, ha assistito al ritorno di fiamma tra la sua ex e Gianmarco Steri. I due ormai sono inseparabili ed emergono nuove foto che confermano la loro relazione amorosa. Nel frattempo sia Martina che Ciro si sono sbilanciati sui social. In particolare lui con un gesto ha confermato di aver commesso un errore in particolare nella relazione con la ragazza romana. Martina e Ciro, una storia nata a Uomini e Donne. Il pubblico aveva imparato a conoscere Martina e Ciro durante il loro percorso a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro si sbilancia sull’errore commesso con Martina: il gesto

