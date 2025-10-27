Uomini e Donne | Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli | I miei capelli bianchi non sono trascuratezza

La dama del trono over di Uomini e Donne, spiega la sua scelta di mostrarsi con i capelli bianchi: "Addio tinta, i miei capelli raccontano chi sono". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Nel novembre 1842 decine di uomini, donne e bambini ridotti in schiavitù scattano all’alba da Webbers Falls, nel Territorio Indiano. Chiudono in casa i sorveglianti, prendono cavalli e fucili e puntano a sud: il Messico, dove la schiavitù è illegale. Non è una f - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, importante decisione di Barbara De Santi: l’annuncio - La storica dama del trono over di Uomini e Donne sorprende i fan con una scelta personale che segna un nuovo capitolo della sua vita: le sue parole diventano un messaggio di autenticità e libertà. Si legge su anticipazionitv.it

Tony, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Chi sceglierà tra Barbara, Federica R. e Gloria? - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce contemporaneamente con Barbara, Federica e Gloria. Segnala ilsussidiario.net

Chi è Tony, cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Federica, Barbara e Gloria ma arriva la sentenza di Tina - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti. Segnala ilsussidiario.net