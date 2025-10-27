Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di lunedì 27 Ottobre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le dinamiche tra dame, cavalieri e tronisti continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, con intrecci sentimentali e colpi di scena che non mancano mai. Ecco tutte le anticipazioni su quanto è accaduto in studio e sulle nuove coppie protagoniste della puntata. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 27 Ottobre 2025: Gemma Galgani rinuncia a Piero. Si parte come sempre da Gemma Galgani, storica dama del parterre over. Dopo diverse settimane di conoscenza, Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con Piero. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di lunedì 27 Ottobre 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 ottobre 2025/ Primo bacio tra Sara e Marco? - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 27 ottobre 2025: grande attesa per la nuova esterna tra Sara Gaudenzi e Marco. Scrive ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico registrazione 27/10: scontri in studio e nuovi baci, ecco cosa è succeso in puntata - Oggi si registra una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi che ogni giorno tiene incollati milioni di telespettatori. Come scrive mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: registrazione 27/10, scoppia il caos in studio, ecco cosa è successo in puntata - Scopri le ultime novità su Uomini e Donne e le anticipazioni della puntata di oggi. Come scrive mondotv24.it