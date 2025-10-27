Uomini e Donne anticipazioni Gianni Sperti perde le staffe | ‘Non vi credo più’ la scelta di Agnese
Uomini e Donne, registrazione lunedì 27 ottobre. Clima rovente a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dove l’ultima registrazione ha regalato tensioni altissime tra dame e cavalieri, baci inaspettati, accuse pesanti e momenti al limite dello scontro diretto. A riportare nel dettaglio ciò che è accaduto durante le riprese di lunedì 27 ottobre è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha anticipato cosa è successo nel parterre di questa puntata destinata a far discutere. Gemma Galgani chiude con Piero: nuova svolta per la dama torinese. Si parte con Gemma Galgani, la storica dama del trono over. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X
Anticipazioni Uomini e Donne del 27/10/25: Flavio Ubirti bacia due corteggiatrici, Gemma Galgani chiude con un cavaliere - Anticipazioni Uomini e Donne del 27/10/25: Flavio Ubirti bacia due corteggiatrici, Gemma Galgani chiude con un cavaliere. Si legge su isaechia.it
Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 27 ottobre 2025: nuove dame per Federico, Flavio vicinissimo ad una corteggiatrice - Uomini e Donne, anticipazioni del 27 ottobre 2025: Federico Mastrostefano accoglie due nuove dame, Flavio Ubirti vicinissimo a Nicole Belloni. Lo riporta mondotv24.it
Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: registrazione 27/10, scoppia il caos in studio, ecco cosa è successo in puntata - Scopri le ultime novità su Uomini e Donne e le anticipazioni della puntata di oggi. Si legge su mondotv24.it