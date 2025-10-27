Uomini e centri antiviolenza Giusto coinvolgerli la battaglia è anche loro

Firenze, 27 ottobre 2025 – Il caso del centro antiviolenza fiorentino Artemisia espulso dalla rete D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) per aver violato lo statuto aprendo le porte del consiglio direttivo anche agli uomini, solleva un quesito: qual è il loro ruolo nella lotta alla violenza di genere? Nel cambiamento culturale? Per la rete nazionale non c'è posto nelle organizzazioni associate, il maschile è contemplato nelle collaborazioni esterne. Un principio fondativo che per Alessandra Kustermann, presidente SVS DonnaAiuta Donna, è un limite ed è il motivo per cui il suo centro non fa parte della rete: "Non voglio rinunciare agli uomini in questa battaglia", spiega.

