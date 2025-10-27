Un' ora in Italia che costa la vita | il caso degli ibis uccisi a fucilate

Leccotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ora. Solo sessanta minuti dopo aver attraversato le Alpi ed essere entrati in territorio italiano, due ibis eremita sono stati uccisi a fucilate nei pressi di Dubino, in provincia di Sondrio. Una vicenda che ha visto protagonisti anche i carabinieri forestali di Lecco.L'operazione dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

italia costa vita casoUn'ora in Italia che costa la vita: il caso degli ibis uccisi a fucilate - Denunciato il bracconiere che ha abbattuto Zoppo e Zaz, due esemplari del progetto europeo di reintroduzione. Come scrive leccotoday.it

Stessa paga ma diverso potere d’acquisto. Vivere a Milano costa fino al 70% in più - Il costo della vita non è uniforme lungo tutta la penisola, ma varia (e di molto) tra le regioni e tra città grandi e città piccole. Da repubblica.it

italia costa vita casoStipendio da 34.000€ costo della vita basso: ecco la città italiana dove conviene lavorare - Numeri che spiegano perché, a parità di stipendio, vivere a Torino può significare avere un potere d’acquisto decisamente più alto. Scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Costa Vita Caso