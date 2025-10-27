Un' ora in Italia che costa la vita | il caso degli ibis uccisi a fucilate

Un'ora. Solo sessanta minuti dopo aver attraversato le Alpi ed essere entrati in territorio italiano, due ibis eremita sono stati uccisi a fucilate nei pressi di Dubino, in provincia di Sondrio. Una vicenda che ha visto protagonisti anche i carabinieri forestali di Lecco.L'operazione dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un'ora in Italia che costa la vita: il caso degli ibis uccisi a fucilate - Denunciato il bracconiere che ha abbattuto Zoppo e Zaz, due esemplari del progetto europeo di reintroduzione.

