Uno stage retribuito nell' ufficio regionale a Bruxelles

Udinetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia cerca un giovane laureato per l'ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles. L'offerta è una borsa di studio promossa dalla sede regionale di Confcooperative: vale duemila euro lordi al mese e dà accesso a un'opportunità di stage retribuito nella città dove. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

stage retribuito nell ufficioUno stage retribuito nell'ufficio regionale a Bruxelles - Per un neolaureato, che dovrà vivere nella capitale belga da gennaio a giugno dell'anno prossimo. Scrive udinetoday.it

stage retribuito nell ufficioStage negli Uffici Comunali in Lombardia: 49 posti per disoccupati, Avviso 8/2025 DoteComune - Il nuovo Avviso Dote Comune offre 49 stage da svolgere negli uffici comunali della Lombardia. Secondo ticonsiglio.com

Seneghe, stage retribuito per il Progetto Borghi PNRR - Opportunità formativa interessante per i giovani, di tutto il territorio regionale, di lavorare con un tirocinio retribuito per conto del Comune nell’ambito del Progetto Borghi del PNRR. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Stage Retribuito Nell Ufficio