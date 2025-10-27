Università Ferraro FdI | Un momento di ascolto pubblico con gli studenti

Tempo di lettura: < 1 minuto "In questi giorni intensi di campagna elettorale ho avuto l'occasione e il piacere di ascoltare e confrontarmi con tanti nostri giovani universitari. Credo che questo momento di ascolto sia importante e che vada allargato più possibile. Invito, pertanto, tutti i candidati al consiglio regionale, il sistema universitario e produttivo sannita a un momento pubblico di ascolto delle richieste degli studenti universitari e delle varie associazioni studentesche". A chiederlo in una nota è il candidato del partito di Giorgia Meloni alle elezioni regionali in Campania Mario Ferraro.

