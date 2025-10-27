Università di Perugia il 31 ottobre la Cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale e il bilancio di fine mandato

Si terrà giovedì 31 ottobre 2025, alle ore 11:30, presso l’ Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, la Cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale e bilancio di fine mandato, un momento solenne che segna la conclusione ufficiale del mandato rettorale e il passaggio di consegne al nuovo Rettore. L’Ateneo ha comunicato, con Decreto Rettorale n. 2584 del 21 ottobre 2025, la sospensione delle attività didattiche in tutte le sedi universitarie dalle ore 11:30 alle ore 14:00 del giorno della cerimonia. La decisione consentirà a studenti, docenti e personale di partecipare o seguire l’evento istituzionale, simbolo della continuità accademica e della vita democratica dell’Università. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università di Perugia, il 31 ottobre la Cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale e il bilancio di fine mandato

