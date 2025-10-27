Unione dei comuni montani del Casentino un rimboschimento contro i cambiamenti climatici | messe a dimora 1800 piante
Arezzo, 27 ottobre 2025 – In Casentino l'Unione dei Comuni pianta nuovi alberi nei boschi danneggiati dagli eventi meteo-climatici, per aiutarli a ricostituirsi, aumentando la biodiversità e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto è stato finanziato grazie al programma “Parchi per il clima” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha premiato le proposte progettuali volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici selezionati dagli Enti Parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
