Unicef Liam Neeson in Sud Sudan | Qui tanti bambini malnutriti
Sud Sudan: Unicef, missione del Goodwill Ambassador Liam Neeson per incontrare i bambini di un Paese minacciato dai tagli ai finanziamenti globali - Il Goodwill Ambassador dell’Unicef Liam Neeson ha effettuato una missione in Sud Sudan la scorsa settimana per vedere gli effetti degli shock economici, dei cambiamenti climatici, della povertà e dell ... Riporta agensir.it
