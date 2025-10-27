UNICEF Gaza | iI cessate il fuoco offre un’opportunità fondamentale per i bambini | bisogna coglierla

Più di 64.000 bambini sono stati uccisi o feriti e più di 58.000 hanno perso un genitore durante il conflitto. Due settimane fa, l’inizio dell’ultimo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ha portato un sollievo tanto atteso alle famiglie, offrendo un’opportunità fondamentale per la sopravvivenza, la sicurezza e la dignità dei bambini. Le conversazioni che ho avuto nella Striscia di Gaza durante la scorsa settimana hanno tutte ribadito lo stesso messaggio: il cessate il fuoco deve reggere e deve portare non solo calma, ma anche azioni concrete. Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno provocato una devastazione totale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it