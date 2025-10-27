UNICEF Gaza | iI cessate il fuoco offre un’opportunità fondamentale per i bambini | bisogna coglierla
Più di 64.000 bambini sono stati uccisi o feriti e più di 58.000 hanno perso un genitore durante il conflitto. Due settimane fa, l’inizio dell’ultimo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ha portato un sollievo tanto atteso alle famiglie, offrendo un’opportunità fondamentale per la sopravvivenza, la sicurezza e la dignità dei bambini. Le conversazioni che ho avuto nella Striscia di Gaza durante la scorsa settimana hanno tutte ribadito lo stesso messaggio: il cessate il fuoco deve reggere e deve portare non solo calma, ma anche azioni concrete. Le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno provocato una devastazione totale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
UNICEF Italia. . La fame sta devastando Gaza I bambini e le famiglie a Gaza non hanno più cibo, acqua, elettricità e medicinali. N Aiutaci a distribuire KIT di Emergenza con cibo, compresse per l'acqua potabile, medicine e kit igienici ? Dona ora - facebook.com Vai su Facebook
Queste sono le prime ore di quella che tutti speriamo sia la fine dei massacri a #Gaza e il ritorno in libertà degli ostaggi. Domani h. 7,30 a @RaiNews in diretta dalla Striscia @1james_elder, portavoce UNICEF a Gaza, ci racconterà cosa sta accadendo. STAY - X Vai su X
Unicef, in 2 anni 64mila bambini uccisi o mutilati a Gaza - (ANSA) – ROMA, 08 OTT – "Da oltre 700 giorni, i bambini di Gaza vengono uccisi, mutilati e sfollati in una guerra devastante che è un affronto alla nostra comune umanità. Riporta espansionetv.it
Fao, Oms e Unicef,'carestia confermata, cessate il fuoco a Gaza' - La Fao, l'Unicef, il Wfp (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) e l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) chiedono il cessate il fuoco immediato e la fine del conflitto a Gaza "per ... Come scrive ansa.it
Gaza: Unicef, 1 bambino su 5 è colpito da malnutrizione acuta. Aumentano i casi gravi. - È allarme malnutrizione nella Striscia di Gaza, dove la situazione dei bambini peggiora di mese in mese. Da agensir.it