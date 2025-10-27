Ungheria Tajani | Orban? Non capisco agitazione è andato anche dal Papa
Roma, 27 ott. (askanews) – “Non vedo tutta questa agitazione perché il presidente del Consiglio incontra il presidente del Consiglio di un altro stato, non significa che ha la stessa posizione e fa le stesse cose. Orban è andato pure dal Papa e allora che fa, il Papa la pensa come Orban? In politica internazionale non è che si parla solo con quello che la pensa come te”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a Montecitorio a proposito delle posizioni politiche sull’Europa. Sulla Russia e sui rapporti con gli Stati Uniti del premier ungherese Viktor Orban, ricevuto oggi a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manovra, i tagli alle metro di Roma e Milano dividono la maggioranza. Tajani: “Intervenga Salvini”. #manovra #tagli #metropolitana #roma #milano #napoli Vai su Facebook
Comunque si possa giudicare la vicenda di @SalisIlaria, c'è un dato inconfutabile: l'Ungheria non è in grado di garantire un equo processo a nessuno. Questo perché Orban è un satrapo violento, un pupazzo di Putin, uno che tratta chiunque non sia fascista c - X Vai su X
Ungheria, Tajani: Orban? Non capisco agitazione, è andato anche dal Papa - (askanews) – “Non vedo tutta questa agitazione perché il presidente del Consiglio incontra il presidente del Consiglio di un altro stato, non significa che ha la stessa posizione e fa le ... Riporta msn.com
Meloni ospita Orbán, ma su Kyiv c'è sempre più distanza. Tajani: “Noi diversi da Budapest” - Un'ora esatta di colloquio, con Budapest che si smarca anche da Trump: "Sulle sanzioni a Putin sbaglia". Scrive ilfoglio.it
Orban: 'L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin'. L'incontro con il Papa, poi da Meloni - Il premier ungherese a Repubblica: 'Con Meloni parlerò di economia' (ANSA) ... ansa.it scrive