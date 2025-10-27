Ungheria Tajani | Orban? Non capisco agitazione è andato anche dal Papa

Roma, 27 ott. (askanews) – “Non vedo tutta questa agitazione perché il presidente del Consiglio incontra il presidente del Consiglio di un altro stato, non significa che ha la stessa posizione e fa le stesse cose. Orban è andato pure dal Papa e allora che fa, il Papa la pensa come Orban? In politica internazionale non è che si parla solo con quello che la pensa come te”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a Montecitorio a proposito delle posizioni politiche sull’Europa. Sulla Russia e sui rapporti con gli Stati Uniti del premier ungherese Viktor Orban, ricevuto oggi a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it