Ungheria | Faraone Iv ' Meloni non va a Londra a riunione volenterosi e accoglie Orban'
Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, dicevano le nonne quando bastava un amico sbagliato per perdere la fiducia del quartiere. Oggi, la scena si è spostata a Palazzo Chigi, ma la morale resta la stessa: Giorgia Meloni non va a Londra alla riunione dei 'volenterosi' e accoglie a Roma Viktor Orban". Lo scrive sui social il deputato di Italia Viva Davide Faraone, vicepresidente del partito. "La premier 'schiena dritta' Meloni avrà fatto notare al collega ungherese che le sue posizioni filorusse sono inaccettabili? Prenderà le distanze dalla deriva poco democratica che il governo di Budapest sta prendendo? Per ora Meloni si preoccupa di difendere il diritto di veto, proprio quello che permette agli amici di Putin di frenare l'iniziativa europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
