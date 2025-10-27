Arezzo, 27 ottobre 2025 – Un'esperienza teatrale in omaggio a Luigi Pirandello tra le sale di Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Sabato 1 e domenica 2 novembre, con orario in entrambe le giornate alle 15.00 e alle 17.00 in entrambe le giornate, è in programma lo spettacolo itinerante e immersivo "L'invito. Pirandello Experience" in cui verrà proposto un percorso tra teatro e arte per riscoprire l'opera del grande drammaturgo siciliano attraverso performance site-specific e momenti di interazione diretta con il pubblico. Le quattro repliche divise tra i due giorni segneranno l'avvio della terza edizione della rassegna “Racconta la Casa Museo” dal titolo “Visioni in Scena” che, promossa dall'associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze e con la collaborazione collaborazioni di rumorBianc(o) e Fondazione Bruschi, trasformerà il museo di Corso Italia in un palcoscenico diffuso dove gli spazi espositivi diventeranno parte integrante della narrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un'esperienza teatrale in omaggio a Luigi Pirandello apre “Visioni in Scena”