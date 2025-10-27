Un’altra vittima sull’A14 fatale l’incidente in autostrada | avvocato muore in ospedale

San Benedetto (Ascoli), 27 ottobre 2025 – E’ morto l’automobilista che alle 11 di domenica sull’autostrada A 14, è rimasto coinvolto nello schianto accaduto sullo scambio di carreggiata a ridosso del casello di Grottammare. Si tratta di un avvocato di 54 anni che era alla guida della sua Audi A1 con a bordo la moglie di 55 anni che si trova ricoverata all’ospedale di Civitanova Marche. Assalto a 2 portavalori in A14 nelle Marche con chiodi, esplosivo e armi semiautomatiche: un ferito. La diretta Salgono così a 12 le vittime degli incidenti verificatisi nel tratto dell e gallerie fra Cupra Marittima e San Benedetto, da quando sono iniziati gli interminabili lavori con chiusure, scambi di carreggiate e cantieri che stanno causando enormi disagi ai viaggiatori e autotrasportatori, con danni economici rilevanti, ma anche e soprattutto decine e decine di incidenti ogni anno, costati la vita a 12 persone, che diventano 14 se aggiungiamo le due donne polacche di 57 e 63 anni che viaggiavano a bordo di un’auto condotta da un connazionale, schiantatasi contro la parte posteriore di un camion fermo sulla piazzola di sosta tra Grottammare e San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

