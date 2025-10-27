Un’altra decima per l’Italia | Vannacci si appropria della foto di Elia Viviani ma dietro quell’esultanza c’è un’impresa storica

“Un’ altra decima per l’Italia”. Scritto tutto in stampatello maiuscolo, con tanto di punto esclamativo alla fine. Così il generale Roberto Vannacci ha provato ad appropriarsi della foto di Elia Viviani dopo la vittoria della medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista di ciclismo per farne un simbolo politico. Viviani dopo il traguardo ha fatto il segno della X con le braccia. Ma dietro non c’è nessun riferimento né a Vannacci, né alla Decima Mas, né tantomeno alle intenzioni di votare la Lega, il partito di cui l’europarlamentare è oggi vicesegretario. Viviani ha esultato così per celebrare un’impresa storica: la conquista del terzo titolo iridato su pista a 36 anni, all’ultima gara della sua carriera da professionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

