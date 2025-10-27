Un’altra decima per l’Italia | Vannacci si appropria della foto di Elia Viviani ma dietro quell’esultanza c’è un’impresa storica
“Un’ altra decima per l’Italia”. Scritto tutto in stampatello maiuscolo, con tanto di punto esclamativo alla fine. Così il generale Roberto Vannacci ha provato ad appropriarsi della foto di Elia Viviani dopo la vittoria della medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista di ciclismo per farne un simbolo politico. Viviani dopo il traguardo ha fatto il segno della X con le braccia. Ma dietro non c’è nessun riferimento né a Vannacci, né alla Decima Mas, né tantomeno alle intenzioni di votare la Lega, il partito di cui l’europarlamentare è oggi vicesegretario. Viviani ha esultato così per celebrare un’impresa storica: la conquista del terzo titolo iridato su pista a 36 anni, all’ultima gara della sua carriera da professionista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
#EllySchlein si porta a casa un'altra coppa da esporre in bacheca: dopo la decima sconfitta alle Regionali, ecco il record di commenti negativi sul web. Le cifre del report di #Arcadia - X Vai su X
È nelle edicole e nei principali luoghi di ritrovo L’ACCENTO numero 06 Ottobre 2025 20 pagine tutte a colori distribuite GRATUITAMENTE nel Comune di Cento, Persiceto e Decima, Pieve, Argile, Terre del Reno! In questo numero, a pagina 3 troverete: I M Vai su Facebook
Vannacci visita allevamento 'Decima Mas', 'eroi gloriosi' - Con "un'incursione", come potrebbe definirla lui stesso, all'allevamento di pastori tedeschi "Decima Mas" ad Agugliano, in provincia di ... Secondo ansa.it
Vannacci ad allevamento 'Decima Mas', 'giovani non la conoscono' - L'eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, ha visitato oggi pomeriggio l'allevamento di cani pastore tedesco "Decima Mas", ad Agugliano (Ancona), tra le iniziative elettorali in vista delle ... Secondo ansa.it