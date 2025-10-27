Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto
Arezzo, 27 ottobre 2025 – . La quarta giornata dell'importante campionato nazionale ha regalato emozioni e soddisfazioni per l'affermazione della squadra maschile con un netto 6-0 sul Ct Reggio Emilia e per la rimonta della formazione femminile che, sui campi del Tc Cagliari, ha recuperato uno svantaggio di 2-0 e ha raggiunto il pareggio per 2-2. Questo doppio risultato positivo permette al circolo aretino di guardare con fiducia agli ultimi due turni in calendario domenica 2 e domenica 9 novembre che risulteranno decisivi per delineare le classifiche di entrambi i gironi, con le conseguenti posizioni in zona Play Off o zona Play Out. 🔗 Leggi su Lanazione.it
