Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 ottobre 2025 –  . La quarta giornata dell'importante campionato nazionale ha regalato emozioni e soddisfazioni per l'affermazione della squadra maschile con un netto 6-0 sul Ct Reggio Emilia e per la rimonta della formazione femminile che, sui campi del Tc Cagliari, ha recuperato uno svantaggio di 2-0 e ha raggiunto il pareggio per 2-2. Questo doppio risultato positivo permette al circolo aretino di guardare con fiducia agli ultimi due turni in calendario domenica 2 e domenica 9 novembre che risulteranno decisivi per delineare le classifiche di entrambi i gironi, con le conseguenti posizioni in zona Play Off o zona Play Out. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie a2 del tennis giotto

© Lanazione.it - Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto

Argomenti simili trattati di recente

vittoria pareggio fine settimanaUna vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Una vittoria e un pareggio nel fine settimana di serie A2 del Tennis Giotto. Si legge su lanazione.it

vittoria pareggio fine settimanaHockey. Una vittoria e un ko nel fine settimana dell’Hockey Bondeno - Nello scorso weekend l’HC Bondeno è sceso in campo per ben 2 volte: il sabato al Giatti contro il Città ... Segnala msn.com

vittoria pareggio fine settimanaPronostici Brentford - Liverpool: Thiago segna in un pareggio - Liverpool, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Si legge su goal.com

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Pareggio Fine Settimana